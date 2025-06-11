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Трамп: Маск пошел против феноменального законопроекта

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  • 11.06.2025, 18:43
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Трамп: Маск пошел против феноменального законопроекта
Дональд Трамп

Президент США ответил, мог бы ли помириться с миллиардером.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы наладить отношения с американским миллиардером Илоном Маском, но сначала надо «навести порядок в стране». Об этом он сказал в интервью Миранде Девайн для New York Post, опубликованном 11 июня.

На вопрос журналистки о потенциальном примирении сторон Трамп ответил, что его «единственная функция сейчас – вернуть эту страну к уровню выше, чем она когда-либо была».

По словам американского лидера, он не «обвиняет» Маска в разрыве их союза и «не таит никаких обид», но «немного разочарован».

«У меня нет зла. Я был очень удивлен тем, что это произошло. Он пошел против феноменального законопроекта. Это невероятно. Это лучшее, что мы когда-либо подписывали в этой стране. И это только первая фаза, вторая фаза, третья фаза. Вдруг все начинает складываться. Оно складывается очень хорошо. И когда он это сделал – я был не в восторге. Так жаль», – рассказал он.

«Я был разочарован им, но, знаете, что есть, то есть», – признался Трамп после того, как ведущая отметила, что Маск, кажется, относится к президенту «немного как к отцу».

Журналистка спросила Трампа, есть ли у Маска проблемы с наркотиками. Трамп ответил, что не знает об этом.

«Я не очень об этом думал в последнее время. Он просто не понял этого. Я думаю, ему действительно очень жаль, что он это сказал. Возможно, речь шла о чем-то другом», – отметил американский президент.

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