ВСУ ударили вглубь России 5 11.06.2025, 18:50

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Поражены пороховой завод и склады.

Украинские воины в ночь на 11 июня атаковали важные объекты оккупантов на территории РФ. В частности, под атаку попал пороховой завод в Тамбовской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Telegram.

Как отметили в Генштабе, подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны поразили «Тамбовский пороховой завод», в результате чего там начался пожар.

Военное командование объяснило, что такой завод - один из основных объектов российского ВПК. На нем производятся порохи для разных типов оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также там производят колоксилин, который применяют в создании различных взрывчатых веществ.

Также в Генштабе добавили, что взрывы были зафиксированы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома «Бутурлиновка» в Воронежской области. Результаты поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины», - подчеркнуло военное командование.

Напомним, сегодня, 11 июня, рано утром в городе Котовск Тамбовской области местные жители услышали взрывы. Россияне жаловались на атаку дронов.

При этом в сети появилась информация, что целью атаки является «Тамбовский пороховой завод».

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