Какой будет погода в Беларуси в четверг
- 11.06.2025, 18:58
Ожидаются дожди.
Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра по юго-западу объявлен в Беларуси на 12 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами по северо-востоку - сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в юго-западных районах с порывами 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов. Днем будет 13-19 градусов.