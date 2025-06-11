Какой будет погода в Беларуси в четверг 11.06.2025, 18:58

Фото: Charter97.org

Ожидаются дожди.

Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра по юго-западу объявлен в Беларуси на 12 июня. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно, по западу с прояснениями. На большей части территории страны пройдут дожди, местами по северо-востоку - сильные дожди. Днем в отдельных районах ожидаются грозы. Ветер ночью прогнозируется переменных направлений, днем северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в юго-западных районах с порывами 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов. Днем будет 13-19 градусов.

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