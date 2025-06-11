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Белорусская киберспортивная команда Nemiga вышла в финал самого престижного турнира по CS 2

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  • 11.06.2025, 19:15
Белорусская киберспортивная команда Nemiga вышла в финал самого престижного турнира по CS 2

Впервые в истории.

Команда Nemiga Gaming, представляющая Беларусь на турнире Austin Major 2025, вошла в историю.

Впервые наши киберспортсмены пробились в основную сетку самых престижных соревнований по дисциплине CS 2, пишет «Точка».

Дальше у белорусской команды очень серьезный соперник – Na'vi. Игра пройдет в формате BO1, а это значит, победитель определится на одной единственной карте.

Кстати, благодаря выходу в финальный этап Nemiga прорвалась на 29-ю строчку мирового рейтинга. При этом все остальные участники этого раунда еще выше. Na'vi, к примеру, занимает 7-е место.

А еще в основной стадии мейджора впервые сыграет белорусский киберспортсмен – капитан Nemiga Александр 1eeR Нагорный.

Общий призовой фонд Austin Major 2025 по Counter-Strike 2 очень внушительный – $1,25 млн.

Nemiga появилась семь лет назад, в начале июня команда как раз отпраздновала день рождения.

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