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Трамп оценил слова Маска о сожалении из-за публикаций о нем

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  • 11.06.2025, 19:29
Трамп оценил слова Маска о сожалении из-за публикаций о нем
Дональд Трамп
Фото: New York Post

Президент США назвал «очень милыми» извинения предпринимателя.

Президент США Дональд Трамп назвал «очень милыми» извинения предпринимателя Илона Маска, с которым у него ранее произошла ссора. Такое мнение глава государства высказал в беседе с изданием The New York Post.

«Я считаю, что это очень мило с его стороны», — заявил Трамп.

При этом президент США не ответил, готов ли он оставить в прошлом произошедшее между ним и предпринимателем, отмечает газета.

Маск и Трамп публично поссорились после того, как бизнесмен раскритиковал «большой прекрасный законопроект» республиканцев о налоговых льготах, который увеличивает дефицит бюджета США. Маск, до начала июня руководивший сокращением госрасходов в администрации Трампа, назвал законопроект «отвратительной мерзостью». Президент заявил, что разочарован в Маске.

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