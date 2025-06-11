Нефть по $45 1 Дэниел Фрид

11.06.2025, 19:32

Какие новые санкции могут быть введены против России.

Как Вашингтон может отреагировать на эти санкции? Это главный вопрос.

«Сила — единственный язык, который Россия поймет». Именно это заявила на днях президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представляя предложенный 18-й пакет санкций ЕС против России за ее войну против Украины. Среди предложений — запрет на любые сделки с российскими газопроводами Северный поток, дополнительные санкции против более двадцати российских банков и снижение предельной цены на нефть с $60-ти до $45.

Одобрение пакета сейчас зависит от двадцати семи государств — членов ЕС, и некоторые элементы пакета, такие как снижение предельной цены на нефть, могут стать предметом дискуссий на встрече G7, которая состоится в эти выходные в Канаде. Разберем, что поставлено на карту.

Насколько снижение предельной цены на нефть с $60 до $45 повредит экономике России? Это зависит от того, насколько эффективно будет введена новая предельная цена и как будет меняться общая цена на сырую нефть. Влияние, вероятно, будет значительным, но не таким большим. Было бы оно большим тогда, если бы Соединенные Штаты смогли найти способ ограничить покупку российской нефти третьими странами через законопроект сенатора США Линдси Грэма, или в другой (и более практичной) форме.

Какие шансы на продвижение этого пакета санкций — я не знаю. Ведь неизвестно, что из него было согласовано с Венгрией, а также какое давление Комиссия готова оказать на Будапешт, если тот попытается заблокировать принятие санкций. Но Комиссия, похоже, серьезно настроена усилить давление и объявить о шагах перед саммитом G7, где они будут иметь шанс заручиться поддержкой Японии и Канады и, таким образом, представить Соединенным Штатам определенные решения.

Как Вашингтон может отреагировать на эти санкции? Это главный вопрос. Европейские лидеры на саммите G7 будут иметь шанс убедить Трампа, что это его собственный план прекращения войны, который поддерживает ЕС, и что Соединенные Штаты должны пойти навстречу и согласиться давить на Россию. Но Трамп, несмотря на то, что склоняется к тому, чтобы наложить на Россию дополнительные ограничения, пока не сделал этого, несмотря на многочисленные возможности и провокации со стороны Путина.

Дэниел Фрид, New Voice

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