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Магазины в Беларуси теперь обязаны иметь овощи в продаже круглый год

  • 11.06.2025, 20:02
Магазины в Беларуси теперь обязаны иметь овощи в продаже круглый год

Лукашенко подписал указ.

Александр Лукашенко 11 июня подписал указ «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд», сообщает пресс-служба белорусского узурпатора.

Как отмечается, этот документ призван обеспечить стабильное наличие в торговых объектах фруктов и овощей, особенно – в межсезонье.

Так, указом определяется, что торговые сети должны будут вносить аванс за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под их потребности.

Для этого создан механизм предоставления кредитов на льготных условиях. Их можно будет брать в белорусских рублях с уплатой 3% годовых.

За отсутствие овощей – административка

Теперь поставщики законодательно обязаны обеспечить торговые сети такой продукцией.

А магазины, в свою очередь, должны своевременно выкладывать ее на продажу в межсезонье.

Все серьезно: за невыполнение этих требований предусмотрено привлечение к административной ответственности.

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