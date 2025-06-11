Магазины в Беларуси теперь обязаны иметь овощи в продаже круглый год
- 11.06.2025, 20:02
Лукашенко подписал указ.
Александр Лукашенко 11 июня подписал указ «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд», сообщает пресс-служба белорусского узурпатора.
Как отмечается, этот документ призван обеспечить стабильное наличие в торговых объектах фруктов и овощей, особенно – в межсезонье.
Так, указом определяется, что торговые сети должны будут вносить аванс за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под их потребности.
Для этого создан механизм предоставления кредитов на льготных условиях. Их можно будет брать в белорусских рублях с уплатой 3% годовых.
За отсутствие овощей – административка
Теперь поставщики законодательно обязаны обеспечить торговые сети такой продукцией.
А магазины, в свою очередь, должны своевременно выкладывать ее на продажу в межсезонье.
Все серьезно: за невыполнение этих требований предусмотрено привлечение к административной ответственности.