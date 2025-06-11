Норвегия планирует передать Украине вдвое больше истребителей F-16, чем анонсировала

Норвегия планирует передать Украине вдвое больше истребителей F-16, чем анонсировала1
- 11.06.2025, 20:06
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Подробности.
Норвегия передает Украине вдвое больше истребителей F-16 от запланированного количества. Об этом сообщает издание «Милитарный» со ссылкой на ежегодный отчет Норвегии об импорте и экспорте обычных вооружений.
Как сказано в документе, страна запланировала передать Украине 14 истребителей F-16, тогда как официально было объявлено о поставках шести.
В то же время в отчете не уточняется состояние восьми ранее неанонсированных самолетов. Издание предположило, что возможно «лишние» самолеты непригодны к полетам, но могут использоваться для разбора на запчасти или использования в качестве макетов-приманок.
«Милитарный» добавляет, что возможна такая версия, что часть из неанонсированных F-16 была отремонтирована и приведена в состояние, пригодное для дальнейшей эксплуатации.
15 мая министр обороны Норвегии Туре Сандвик заявлял, что процесс передачи истребителей F-16 Украине будет завершен в течение 2025 года.
По словам Сандвика, часть самолетов уже передана, а остальные будут предоставлены в течение 2025 года. Тогда он не уточнил количество переданных истребителей, сославшись на соображения оперативной безопасности и договоренности с украинской стороной.
По подсчетам TWZ, европейские союзники пообещали Украине около 85 самолетов F-16. Часть этих самолетов не отправляют в Украину, а используют для обучения пилотов, преимущественно в учебном центре в Румынии, а США не передавали исправные F-16, только запчасти для поддержания парка истребителей.