Учиться вождению в Беларуси можно будет бесплатно 2 11.06.2025, 20:21

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Кому?

«Плюшек» при устройстве на работу для некоторых категорий граждан станет больше. Об этом сообщили в Минтруда.

Принято постановление правительства №312 от 9 июня 2025 года, которое утвердило изменения в программах занятости населения.

Теперь расширятся возможности трудоустройства для молодежи, безработных и начинающих предпринимателей. Это в том числе позволит учиться вождению абсолютно бесплатно.

Согласно документу, теперь любые организации, независимо от формы собственности, могут привлекать молодежь к временной работе с господдержкой. Кроме того, сроки рассмотрения документов нанимателей сокращаются с 21 до 10 рабочих дней.

Безработные в свою очередь смогут получить субсидию от Br5 тыс. до Br9,2 тыс. (11–20 БПМ) на регистрацию ИП, а также деятельность в сфере агроэкотуризма, ремесленничества или фриланс.

Срок рассмотрения заявки также сократили до 10 дней. При этом, если бизнес проработает девять месяцев (раньше – шесть), субсидию не нужно возвращать.

Вместе с тем больше организаций смогут брать нетрудоустроенных на временные работы с господдержкой. Государство обеспечит зарплату и покроет транспортные расходы (проезд к месту работы и обратно).

Еще из новшеств – впервые появится возможность бесплатно получить права (включая категории для сельхозтехники).

«Это создаст стимулы для повышения заинтересованности у безработных в трудоустройстве, в том числе для работы в сельхозорганизациях, а нанимателю – в решении кадрового вопроса», – считают в Минтруда.

Дополнительно можно будет обучаться дистанционно. Плюс, если обучение происходит очно и в другом городе, а в общежитии нет мест – компенсируется аренда жилья.

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