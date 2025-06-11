Президент Сербии в Одессе выразил готовность отстроить несколько городов Украины

Президент Сербии в Одессе выразил готовность отстроить несколько городов Украины3
- 11.06.2025, 20:25
- 1,672
По его словам, так Сербия продемонстрирует украинцам свою поддержку.
Президент Сербии Александар Вучич впервые с начала полномасштабного вторжения приехал в Украину и принял участие в саммите «Украина - Юго-Восточная Европа». Во время него он заявил, что его страна готова помочь отстроить «один или два города или один небольшой регион», чтобы показать украинцам свою поддержку, передает «Суспільне».
«Я хотел бы получить вашу поддержку, господин президент Зеленский, чтобы мы могли взять один или два города или один небольшой регион, который мы могли бы возродить. И я думаю, что это было бы чем-то очень заметным для людей в Украине, если бы они получили четкую и очень конкретную поддержку. Что-то вроде того, что делал Азербайджан», - заявил Вучич в Одессе 11 июня.