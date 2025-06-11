Роналду предложил другу Ямаля выбрать «Реал» вместо «Барсы» 11.06.2025, 20:39

Криштиану Роналду

Фото: REUTERS/Hamad I Mohammed

Капитан сборной Португалии дал совет Нико Уильямсу.

Форвард «Аль-Насра» завоевал третий титул со сборной Португалии, еще раз подтвердив, что его карьера далека от завершения.

«Я очень счастлив. Несмотря на возраст, у меня остается голод к победам. Я не думаю о возрасте - просто наслаждаюсь моментом. Выигрывать с Португалией всегда особенно. Это для страны, семьи и детей», - отметил Роналду после финала.

Как пишет Defensa Central, после матча Роналду также пообщался с нападающим сборной Испании Нико Уильямсом - другом Ламина Ямаля. В разговоре португалец попытался поддержать молодого игрока после поражения, посоветовав ему сменить клуб.

«Твой стиль идеально подходит «Бернабеу». Ты добьешься успеха. Тебе нужно перейти в «Реал», - сказал Роналду футболисту «Атлетика».

Потенциальный переход Уильямса зависит от множества факторов. В мадридском клубе остается Родриго, а также ожидается трансфер аргентинца Франко Мастантуоно, что может повлиять на расстановку сил в атаке.

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