Роналду предложил другу Ямаля выбрать «Реал» вместо «Барсы»
- 11.06.2025, 20:39
Капитан сборной Португалии дал совет Нико Уильямсу.
Форвард «Аль-Насра» завоевал третий титул со сборной Португалии, еще раз подтвердив, что его карьера далека от завершения.
«Я очень счастлив. Несмотря на возраст, у меня остается голод к победам. Я не думаю о возрасте - просто наслаждаюсь моментом. Выигрывать с Португалией всегда особенно. Это для страны, семьи и детей», - отметил Роналду после финала.
Как пишет Defensa Central, после матча Роналду также пообщался с нападающим сборной Испании Нико Уильямсом - другом Ламина Ямаля. В разговоре португалец попытался поддержать молодого игрока после поражения, посоветовав ему сменить клуб.
«Твой стиль идеально подходит «Бернабеу». Ты добьешься успеха. Тебе нужно перейти в «Реал», - сказал Роналду футболисту «Атлетика».
Потенциальный переход Уильямса зависит от множества факторов. В мадридском клубе остается Родриго, а также ожидается трансфер аргентинца Франко Мастантуоно, что может повлиять на расстановку сил в атаке.