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В минском кафе заказы развозит робот-официант

  • 11.06.2025, 21:17
В минском кафе заказы развозит робот-официант

Чаевые не берет.

В кафе в минском микрорайоне Юго-Запад на работу приняли официанта нестандартного внешнего вида. Нет, его отличает не яркая прическа или провокационный стиль одежды. Среди других официантов его выделяет примерно все: Олли — робот.

Нашел себе работу Олли в кафе «Одесса-мама» в ТРЦ «Титан». Фирменному морскому стилю пришлось соответствовать: окрашен робот в бело-синие цвета. А еще у Олли огромные глаза, в которых расположены камеры. Они определяют препятствия на пути и расположение столов. Принимать решения помогает искусственный интеллект, передает «Онлайнер».

Олли может привезти меню, доставить блюда из кухни и забрать посуду — поставить ее на стойку придется самостоятельно. Для этого внутри у робота есть три полки для тарелок. Каждая полка может выдержать до 10 килограммов.

Ведет себя робот сдержанно, общительностью не отличается, но зато и на чаевые не рассчитывает. Взяли на работу Олли на полную ставку. Но если он не будет справляться — на подмогу придут привычные официанты.

«Мы не ставили перед собой целью сэкономить на официантах. Нам куда важнее создать людям хорошее настроение. Тем более что робот еще учится и совершенствует свои навыки. Но прогресс не остановить, инновации получают распространение и в общепите», — отметили в ТРЦ «Титан».

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