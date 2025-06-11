В Жлобине горело общежитие
- 11.06.2025, 21:38
Один из жильцов спас соседа.
Подразделения МЧС ликвидировали пожар в общежитии в Жлобине, сообщили в пресс-службе ведомства.
Сообщение о возгорании в пятиэтажном общежитии по улице Красноармейской поступило спасателям 11 июня в 05.55. Как выяснилось, пожар был обнаружен благодаря сработавшей автоматической сигнализации.
Здание общежития самостоятельно покинули пять человек, из них один ребенок. Один из жильцов до прибытия подразделений в горящей комнате на полу обнаружил соседа и вынес его на наружную лестничную клетку. Спасенный госпитализирован.
В результате пожара повреждено имущество в комнате.