В Жлобине горело общежитие 11.06.2025, 21:38

Один из жильцов спас соседа.

Подразделения МЧС ликвидировали пожар в общежитии в Жлобине, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщение о возгорании в пятиэтажном общежитии по улице Красноармейской поступило спасателям 11 июня в 05.55. Как выяснилось, пожар был обнаружен благодаря сработавшей автоматической сигнализации.

Здание общежития самостоятельно покинули пять человек, из них один ребенок. Один из жильцов до прибытия подразделений в горящей комнате на полу обнаружил соседа и вынес его на наружную лестничную клетку. Спасенный госпитализирован.

В результате пожара повреждено имущество в комнате.

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