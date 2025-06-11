закрыть
11 июня 2025, среда, 21:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Бессент: США грозит дефолт по госдолгу

  • 11.06.2025, 21:41
Бессент: США грозит дефолт по госдолгу
Скотт Бессент

Уже во второй половине лета.

Соединенные Штаты могут столкнуться с дефолтом по своему госдолгу уже во второй половине лета, заявил министр финансов США Скотт Бессент. Его слова передает Bloomberg.

На слушаниях в комитете по доходам и расходам палаты представителей его спросили, когда у США закончатся деньги для оплаты счетов по госдолгу, превышающему $36,9 трлн.

«В середине или конце лета», — ответил министр.

При этом он подчеркнул, что не может назвать конкретный месяц в связи с тем, что речь идет о «движущейся цели».

В конце марта Бюджетное управление Конгресса прогнозировало, что Соединенные Штаты не смогут выполнить обязательства по части своего долга, если конгресс не примет меры по повышению лимита. Так называемая дата X, вероятно, наступит в августе или сентябре, посчитали в ведомстве.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев
Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина