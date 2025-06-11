Правильный менталитет: почему Ямаль станет еще лучше 11.06.2025, 22:11

Ламин Ямаль

У 17-летнего вундеркинда есть очень важное сходство с Месси и Роналду.

ESPN объясняет, почему лидер «Барселоны» Ламин Ямаль продолжит прогрессировать в следующем сезоне.

Сначала несколько слов предостережения для тех, кто после поражения сборной Испании от Португалии в финале Лиги наций захочет принизить Ламина Ямаля и заявить, что его переоценили: во-первых, он по-прежнему остается лучшим футболистом в мире — это настоящий феномен, который по праву заслуживает звания «будущий гений».

Во-вторых, этот парень сделан из того же удивительного материала и обладает той же непоколебимой решимостью и внутренним огнем «Я докажу вам!», которые сделали легендами Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

Просто чтобы было понятно: те, кто решит именно сейчас попытаться принизить его, очень скоро будут вынуждены взять свои слова обратно. Такие люди есть, и среди них, например, тренер, который выигрывал Лигу чемпионов.

За последние 15 месяцев мы сделали с Ямалем интервью общей продолжительностью около полутора часов — два получасовых для телевидения, а также несколько блиц-интервью после матчей. Важно понимать: этот невероятно талантливый, взрывной футболист обладает уличной смекалкой, жестким характером и менталитетом, работающим на предельных оборотах.

Ламин Ямаль

Фото: globallookpress.com

Дни перед поражением Испании от Португалии были заполнены вопросами от журналистов со всего мира — они подходили к любому игроку, которого могли поймать, будь то испанец, француз, немец или португалец, — с одним и тем же: должен ли Ямаль получить «Золотой мяч» в этом году.

Затем произошло следующее: 17-летний игрок «Барселоны» не смог в одиночку выиграть матч, при этом Криштиану Роналду сыграл важную роль в том, что Португалия стала первой сборной, дважды выигравшей Лигу наций.

Ямаль поучаствовал в обоих голах Испании, дважды мощно пробил по воротам и создал момент для Нико Уильямса, но, кто вообще сейчас обращает внимание на факты?

Хейтеры тут же заявили: «Ну вот! Всё вернулось на свои места. Сиди тихо, щенок!». В медиа хватало тех, кто посчитал, что Ямаль проявил неуважение к Португалии, слишком быстро покинув поле после вручения трофея. Что дальше? 17-летний футболист (в активе которого уже 74 результативных действия) уедет переваривать обиду.

Его главные конкуренты в борьбе за «Золотой мяч» — Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и Витинья — теперь отправятся на изнурительный, по сути никому ненужный клубный чемпионат мира. Их отдых — а значит, и подготовка к новому сезону — снова будет скомканным.

А в это время юный вундеркинд будет праздновать свое 18-летие в отпуске. Он отдохнет. Он восстановится. Он осмыслит весь невероятный опыт, через который прошел за последний год. И после этого начнет охоту за всеми клубными и индивидуальными трофеями, доступными ему в следующие 12 месяцев, включая чемпионат мира.

Ламин Ямаль против Криштиану Роналду

Фото: globallookpress.com

Иными словами, он начнет сезон-2025/26 в хорошей физической и психологической форме, с тем самым менталитетом «Я вам всем докажу!», о котором мы уже говорили. Это качество он определенно разделяет с Роналду и Месси.

Позвольте объяснить.

Мое первое интервью с Месси состоялось в конце лета 2006 года, после того как он пережил первый серьезный удар в своей карьере: Франк Райкард не включил его в заявку «Барселоны» на финал Лиги чемпионов против «Арсенала». Помните, что произошло дальше?

Убежденный, что полностью восстановился после проблем с задней поверхностью бедра, Месси пришел в ярость из-за этого решения и, когда команда выиграла трофей, наотрез отказался спуститься на поле «Стад де Франс» и отпраздновать победу с партнерами. Его фирменное, неукротимое упрямство взяло верх — даже Роналдиньо не смог переубедить его.

Когда я поговорил с ним спустя около восьми недель, Месси уже раскаивался: «Я был в бешенстве. Меня просто захлестнули эмоции. Я поступил неправильно, но я извлек урок. Больше так не сделаю. Если Бог даст, у меня еще будет шанс выиграть этот трофей в будущем».

На тот момент Месси было 18 лет, и он превратил эту ярость в двигатель прогресса. Те чувства, которые тогда испытывал Месси, а сейчас — Ямаль (особенно если от него ускользнет «Золотой мяч»), способны стать настоящим ракетным топливом. Великие спортсмены впитывают в себя поражения, насмешки и боль, а затем месяц за месяцем, год за годом мстят тем, кто сомневался.

У Роналду — похожая история.

Помните, как во времена «Манчестер Юнайтед» партнеры по команде безжалостно дразнили его? Из-за несовершенной кожи, странной одежды, состояния зубов, а позже — из-за нежелания делать передачи, когда они (особенно Руд ван Нистелрой) требовали этого? Всё это доводило Роналду до слез. Поговорите с теми бывшими игроками «Юнайтед» сейчас, они точно скажут: Роналду впитал все эти насмешки, переработал их и стал устрашающим лидером — и в «Юнайтед», и в «Реале», и в сборной Португалии.

Ямаль сделает то же самое.

Ламин Ямаль

Фото: globallookpress.com

Поражение от «Интера» в полуфинале Лиги чемпионов, безусловно, было болезненным. Но 17-летний Ямаль в обоих матчах сыграл просто потрясающе, с почти сверхъестественной соревновательной агрессией. Финал в воскресенье оставит другой след.

В тот момент, когда многим вокруг не хватало энергии, изобретательности и эффективности, этот феноменальный талант не смог сотворить чуда. Поверьте, в ближайшие недели немало людей в футбольной среде и медиа (не говоря уже о соцсетях) начнут трубить, что Ямаль якобы пока не дотягивает до уровня «Золотого мяча».

Тем временем этот «уличный боец» будет наблюдать, злиться, ставить новые цели и впервые за долгое время по-настоящему переваривать всё, что с ним произошло с тех пор, как он дебютировал за основную команду «Барселоны» в 15 лет.

Во время нашего второго большого интервью — этой весной — Ямаль пересматривал нашу первую беседу, записанную годом ранее.

Ламин Ямаль

Фото: globallookpress.com

«Можно заметить множество изменений: мои волосы, тело, лицо — всё. Даже то, как я отвечал на вопросы. Тогда для меня всё было в новинку, а теперь я ко всему привык.

Думаю, я сильно изменился; может, не внутренне, не как личность, но внешне — да, заметно. И я горжусь тем, каким был год назад. Просто сейчас у меня больше веры в себя и больше инструментов, чтобы побеждать», — сказал Ямаль.

Он сам осознает свой прогресс, и видит, как быстро он происходит.

Вскоре после этого интервью, в котором Ямаль признался, что самым сложным соперником один на один для него был Нуно Мендеш, он заявил: «Тем, кто считает меня высокомерным, я отвечу: пока я выигрываю — вы не можете сказать мне ни слова».

Позже Ламин высмеял Рафаэля ван дер Варта, который критиковал его после того, как Испания обыграла сборную Нидерландов в Лиге наций.

Теперь он столкнулся с поражением и насмешками. Теперь проявится еще одна грань его удивительного характера.

Пройдет много времени, если вообще когда-нибудь это случится, прежде чем Ямаль приблизится к статистике и трофеям Месси и Роналду. Но что касается их менталитета, совсем скоро он начнет доказывать, что сделан из того же теста.

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