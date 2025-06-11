Экономика Украины может обогнать российскую 2 11.06.2025, 22:32

Министр финансов США дал смелый прогноз.

Украинская экономика через 20 лет может опередить российскую. Это возможно при нескольких условиях.

Как передает РБК-Украина, об этом министр финансов США Скотт Бессент заявил во время слушаний в Конгрессе.

Бессент подчеркнул, что в каждой стране экономическая безопасность - это национальная безопасность. При этом, по словам министра, он и президент США Дональд Трамп считают, что «стабильная украинская экономика в долгосрочной перспективе будет лучшей защитой».

Министр обратил внимание, что когда пала Берлинская стена, экономики Польши и Украины были одинаковыми. Но сейчас польская экономика в три раза больше.

«Я считаю, что через двадцать лет экономика Украины, благодаря эффективному управлению, подобному партнерству (между Украиной и США - ред.) и глобальным инвестициям, может стать больше, чем экономика России. И я думаю, что это станет очень сильным сдерживающим фактором для тех, кто будет тогда управлять Россией», - добавил он.

Бессент также напомнил, что в Риме пройдет большая конференция по восстановлению Украины. И США призывают Всемирный банк сосредоточиться на этом.

Он уточнил, что ни одна страна, которая помогала российской военной машине деньгами, войсками, оборудованием для оружия не получит права участвовать в восстановлении Украины.

«Нельзя разрушать страну, уничтожать людей, разрушать жизни, а потом получать деньги за ее восстановление», - отметил министр.

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