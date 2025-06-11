OpenAI представила свою самую мощную модель искусственного интеллекта 11.06.2025, 22:35

Новинка лучше предыдущих в технических заданиях.

OpenAI запустила новую модель искусственного интеллекта ChatGPT o3-pro, которую компания называет своей самой способной на сегодняшний день, сообщает TechCrunch. Это усовершенствованная версия модели o3, ориентированной на логическое мышление, что позволяет улучшить производительность в задачах по физике, математике, программированию и аналитике.

В API стоимость модели составляет $20 за миллион входных токенов и $80 за миллион выходных. Один миллион входных токенов примерно равен 750 тысячам слов.

В внутреннем тестировании OpenAI эксперты стабильно отдавали предпочтение o3-pro по сравнению с предыдущими моделями, особенно в таких областях, как наука, образование, бизнес, программирование и помощь в написании текстов. Отмечена также более высокая чёткость, полнота, точность и способность следовать инструкциям.

Модель поддерживает многочисленные инструменты: поиск в интернете, анализ файлов, обработку изображений, работу с кодом на Python, персонализацию ответов с помощью памяти и другое. Недостатком является то, что ответы o3-pro формируются медленнее, чем у o1-pro.

Тем не менее, результаты тестов впечатляют. По внутренним данным OpenAI, на AIME 2024 (оценка математических навыков) o3-pro показала лучший результат, чем Gemini 2.5 Pro от Google, а в тесте GPQA Diamond, который проверяет знания на уровне доктора философии, она превзошла и Claude 4 Opus от Anthropic.

В настоящее время временные чаты с моделью в ChatGPT отключены из-за технической проблемы. O3-pro также не умеет создавать изображения и не поддерживает функцию Canvas — рабочее пространство с поддержкой ИИ от OpenAI.

Модель уже доступна для пользователей ChatGPT Pro и Team, заменяя предыдущую версию o1-pro. Пользователи планов Enterprise и Edu получат доступ на следующей неделе. Также o3-pro уже можно использовать через API для разработчиков.

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