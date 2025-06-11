ВСУ нанесли удары высокоточными авиабомбами GBU-39 по позициям россиян на Курщине
- 11.06.2025, 22:54
Видео.
Украинская авиация нанесла точечный удар по расположению российских военных в селе Кульбаки Курской области. По предварительным данным, на позиции врага было сброшено четыре высокоточные авиабомбы GBU-39, что привело к значительным потерям среди личного состава и техники армии РФ.
Село Кульбаки, расположенное в приграничной Курской области, последние месяцы использовалось как место ротации и накопления личного состава и боеприпасов, передает Цензор.НЕТ.