Мерц отверг «манифест» СДПГ с призывом восстановить отношения с Россией 11.06.2025, 23:16

Фридрих Мерц

Фото: Getty Images

Россия является риском для безопасности по обе стороны Атлантики.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о единстве его коалиционного правительства, в которое входит Социал-демократическая партия – в ее кругах начали распространять призывы к пересмотру политики в отношении России.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Берлине в среду, сообщает n-tv.

На просьбу прокомментировать призывы отдельных деятелей СДПГ к дипломатическому сближению с Россией и прекращению политики вооружения Мерц заявил, что коалиция придерживается единой позиции в этих вопросах.

«В федеральном правительстве между ХДС, ХСС и СДПН мы полностью едины в оценке войны, которую Россия ведет против Украины, и в последствиях, которые из этого следует сделать. И я рассчитываю на то, что это единство сохранится», – указал он.

Как подчеркнул немецкий канцлер, учитывая последние российские атаки на Украину, необходимо осознать, что «Россия является угрозой для безопасности всего Альянса».

«Россия является риском для безопасности по обе стороны Атлантики», поэтому на саммите НАТО будет принято решение о долгосрочном увеличении расходов на оборону, добавил Мерц.

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