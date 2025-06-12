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Российские кинотеатры заблюрили сообщение о «смерти» Путина в фильме «Крушение мира»

  • 12.06.2025, 1:13
Российские кинотеатры заблюрили сообщение о «смерти» Путина в фильме «Крушение мира»

В одной из сцен на экране появляются новостные заголовки о смерти диктатора РФ.

Российские онлайн-кинотеатры подвергли цензуре фантастический фильм «Крушение мира», в частности — эпизод с сообщением «Путин мертв» (Putin is dead). На это обратил внимание телеграм-канал «Комендант кинокрепости». Согласно сюжету картины, неведомая сила убивает влиятельных людей по всему миру. В одной из сцен на экране появляются новостные заголовки: «Что случилось с Путиным?» (What has happened to Putin?) и «Путин мертв» (Putin is dead). Однако в российских сервисах Okko, Wink и «Кинопоиск» эти кадры были заблюрены.

Этот случай — не единственный пример подобной цензуры в последние месяцы. Так, в апреле телеканал «Дом кино Премиум» подверг значительным изменениям комедийный фильм «День радио» из-за «непатриотичных» артистов. В частности, из картины были вырезаны фрагменты с выступлениями лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского, фронтмена «Мумий Тролля» Ильи Лагутенко, а также украинской группы «Вопли Видоплясова».

Кроме того, в начальных титрах были размыты имена журналиста Михаила Козырева и актера Максима Виторгана — бывшего супруга Ксении Собчак. Заблюренными оказались также фамилии Покровского, Лагутенко и музыканта Алексея Кортнева — фронтмена группы «Несчастный случай».

В начале апреля глава СКР Александр Бастрыкин выступил с призывом ужесточить контроль над распространением так называемого «деструктивного контента». Он подчеркнул: подобный контроль должен касаться не только интернета, но и сферы кино, музыки, печатных СМИ и видеоигр. Также, отметил Бастрыкин, необходимо обратить внимание на мессенджеры, поскольку, по его словам, именно через них несовершеннолетние могут быть втянуты в преступную деятельность.

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