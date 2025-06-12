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Саммит Украина – Юго-Восточная Европа: участники поддерживают движение Киева в НАТО

  • 12.06.2025, 2:31
Саммит Украина – Юго-Восточная Европа: участники поддерживают движение Киева в НАТО

Подписана декларация.

Участники саммита Украина – Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе в среду, подтвердили европейские и евроатлантические устремления Киева и государств региона.

Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в декларации саммита, распространенной пресс-службой Офиса президента Украины.

Лидеры Украины и государств Юго-Восточной Европы согласились с тем, что «членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата».

«Мы подтверждаем нашу поддержку евроатлантических устремлений партнеров региона. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», – говорится в декларации.

Участники саммита также согласились с тем, что ни Россия, ни какое-либо другое государство вне НАТО «не имеет права вето на расширение Альянса».

«Мы также полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и самостоятельно определять свое будущее без внешнего вмешательства», – отметили лидеры.

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