Саммит Украина – Юго-Восточная Европа: участники поддерживают движение Киева в НАТО
- 12.06.2025, 2:31
Подписана декларация.
Участники саммита Украина – Юго-Восточная Европа, который состоялся в Одессе в среду, подтвердили европейские и евроатлантические устремления Киева и государств региона.
Об этом, как пишет «Европейская правда», говорится в декларации саммита, распространенной пресс-службой Офиса президента Украины.
Лидеры Украины и государств Юго-Восточной Европы согласились с тем, что «членство в НАТО остается лучшим вариантом безопасности для Украины, учитывая соотношение затрат и результата».
«Мы подтверждаем нашу поддержку евроатлантических устремлений партнеров региона. Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО», – говорится в декларации.
Участники саммита также согласились с тем, что ни Россия, ни какое-либо другое государство вне НАТО «не имеет права вето на расширение Альянса».
«Мы также полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и самостоятельно определять свое будущее без внешнего вмешательства», – отметили лидеры.