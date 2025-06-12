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Путин потребовал спрятать самолеты, чтобы они не стояли «в чистом поле»

  • 12.06.2025, 3:07
Путин потребовал спрятать самолеты, чтобы они не стояли «в чистом поле»

Боится повторения «Паутины»?

Российский диктатор Владимир Путин требует, чтобы в России заранее готовили инфраструктуру для «новых систем вооружения». Речь, в частности, о самолетах.

Заявление главы Кремля приводит ТАСС.

«Важно заблаговременно рассчитать потребности и начать подготовку инфраструктуры для размещения новых систем вооружений, включая базы, арсеналы, аэродромы и так далее», - заявил диктатор во время совещания по вооружениям.

Он уточнил, что деньги для строительства и модернизации российских баз, арсеналов и аэродромов нужно отдельно закрепить в соответствующей госпрограмме.

«Знаю, все время подписываю эти документы. Когда приходят, не от хорошей жизни, конечно, руководители, они просят перенести эти расходы на другие, более важные, казалось бы, статьи. Но к чему это приводит? К тому, что появляется новая система вооружений, а потом в чистом поле становится. И требует более быстрой модернизации и дополнительных на это расходов», - добавил Путин.

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