закрыть
12 июня 2025, четверг, 4:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В российской армии, которая якобы отстаивает православие, воюют сатанисты

  • 12.06.2025, 5:00
В российской армии, которая якобы отстаивает православие, воюют сатанисты
Иллюстративное фото

Видео.

В то время как РФ заявляет, что воюет против Украины «за православную веру», в ее рядах состоят сатанисты. Об этом 11 июня в Telegram сообщил проект «Хочу жить».

Речь идет, в частности, о Даниле Гаране 2003 года рождения из Самары. По данным проекта, его передали России в первый день большого обмена пленными 9 июня 2025 года.

Проект опубликовал отрывок видео с Гараном из автобуса с пленными, снятое Дмитрием Карпенко. На лице у оккупанта – татуировки в виде перевернутого креста, а слева на щеке – молния.

«Состоял в секте, – признался Гаран, – сатанист, полное отвержение всякой веры».

Проект подчеркнул, что сатанисты в рядах российской армии – явление не новое, как и неонацисты, убийцы, насильники, наркоманы, педофилы, мародеры, слабоумные, и даже каннибалы.

«Как бы то ни было, Украина готова отдавать россиянам военнопленных любых «сортов». Независимо от их национальности, вероисповедания и мировоззрения взамен на пленных украинцев. Для нас важнее вытащить из российского ГУЛАГа всех своих, чем спекулировать на судьбах людей», – говорится в сообщении.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев
Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина