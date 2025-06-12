В российской армии, которая якобы отстаивает православие, воюют сатанисты 12.06.2025, 5:00

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В то время как РФ заявляет, что воюет против Украины «за православную веру», в ее рядах состоят сатанисты. Об этом 11 июня в Telegram сообщил проект «Хочу жить».

Речь идет, в частности, о Даниле Гаране 2003 года рождения из Самары. По данным проекта, его передали России в первый день большого обмена пленными 9 июня 2025 года.

Проект опубликовал отрывок видео с Гараном из автобуса с пленными, снятое Дмитрием Карпенко. На лице у оккупанта – татуировки в виде перевернутого креста, а слева на щеке – молния.

«Состоял в секте, – признался Гаран, – сатанист, полное отвержение всякой веры».

Проект подчеркнул, что сатанисты в рядах российской армии – явление не новое, как и неонацисты, убийцы, насильники, наркоманы, педофилы, мародеры, слабоумные, и даже каннибалы.

«Как бы то ни было, Украина готова отдавать россиянам военнопленных любых «сортов». Независимо от их национальности, вероисповедания и мировоззрения взамен на пленных украинцев. Для нас важнее вытащить из российского ГУЛАГа всех своих, чем спекулировать на судьбах людей», – говорится в сообщении.

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