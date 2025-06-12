Маск сделал шаг назад в конфликте c Трампом 12.06.2025, 7:40

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Фото: Reuters

После нескольких звонков на высоком уровне.

Илон Маск сделал шаг назад в конфликте с президентом США Дональдом Трампом после нескольких звонков на высоком уровне.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным источников издания, Илон Маск публично отступил от некоторых своих нападок на президента Трампа после двух телефонных разговоров между их командами, включая один непосредственно с главой государства.

Сначала вице-президент Джей Ди Вэнс и руководитель аппарата Белого дома Сюзи Уайлс призвали Маска наладить отношения с Трампом. По словам источников, во время телефонного разговора в прошлую пятницу Вэнс и Уайлс призвали Маска прекратить публичный конфликт.

В понедельник, по словам знакомых с разговором лиц, Трамп и Маск впервые с момента скандала пообщались по телефону.

В WSJ отметили, что Вэнс оставался в конфликте в тени, поддерживая Трампа, но воздерживался от критики Маска, что позволило ему играть роль «миротворца». На своей должности вице-президента, Вэнс сочетает роли игрока, атакующего и решающего проблемы.

Издание также сообщило, что Белый дом и Маск не предоставили немедленного комментария на запросы журналистов. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левитт во время брифинга в среду заявила, что президент «обратил внимание» на сообщение Маска и выразил благодарность.

Конфликт Трампа и Маска

Напряжение между Илоном Маском и президентом Дональдом Трампом перешло в открытую фазу 5 июня.

Конфликт возник через несколько дней после того, как бизнесмен перестал быть близким советником Трампа, что стало сигналом о разрыве одного из самых влиятельных политических альянсов современной Америки.

Владелец SpaceX и Tesla Inc. назвал «мерзким» проект закона президента о налогах и расходах.

Трамп выразил разочарование своим экс-советником и предположил, что Маск страдает «синдромом Трампа», а также назвал его сумасшедшим.

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