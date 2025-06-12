Путин потребовал срочного усиления армии РФ

Путин потребовал срочного усиления армии РФ10
- 12.06.2025, 7:43
- 8,716
Ставка — на сухопутные войска.
Глава Кремля Владимир Путин поручил военному командованию РФ в разы нарастить боевые возможности российским сухопутным войскам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию кремлевского ресурса «Смотри» в Telegram.
По словам Путина, доминирующей силой при ведении «современных военных действий любого масштаба и интенсивности» - остаются сухопутные войска. В связи с этим он заявил о необходимости их усиления.
«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», - сказал диктатор.
Кроме того, он поручил развивать еще и военно-морской флот, а также утверждает, что у РФ якобы самая современная ядерная триада в мире.
«Сейчас доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав в мире», - говорит Путин.
Продолжая последнюю тему, диктатор поручил убедить особое внимание ядерному оружию как гарантии суверенитета РФ в новой госпрограмме вооружений России, которая рассчитана на 2027-2036 годы.