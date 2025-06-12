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Путин потребовал срочного усиления армии РФ

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  • 12.06.2025, 7:43
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Путин потребовал срочного усиления армии РФ
Фото: Getty Images

Ставка — на сухопутные войска.

Глава Кремля Владимир Путин поручил военному командованию РФ в разы нарастить боевые возможности российским сухопутным войскам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию кремлевского ресурса «Смотри» в Telegram.

По словам Путина, доминирующей силой при ведении «современных военных действий любого масштаба и интенсивности» - остаются сухопутные войска. В связи с этим он заявил о необходимости их усиления.

«Важно в кратчайшие сроки нарастить их боевые возможности, создать прочный задел для развития, обеспечить разработку перспективных образцов систем вооружения, обладающих самыми высокими тактико-техническими характеристиками и модернизационным ресурсом», - сказал диктатор.

Кроме того, он поручил развивать еще и военно-морской флот, а также утверждает, что у РФ якобы самая современная ядерная триада в мире.

«Сейчас доля современных образцов вооружений и техники в стратегических ядерных силах составляет уже 95%. Это хороший показатель, по сути, самый высокий из всех ядерных держав в мире», - говорит Путин.

Продолжая последнюю тему, диктатор поручил убедить особое внимание ядерному оружию как гарантии суверенитета РФ в новой госпрограмме вооружений России, которая рассчитана на 2027-2036 годы.

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