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«Бой» за Лос-Анджелес: в судебную войну Калифорнии и Трампа вмешался Минюст

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  • 12.06.2025, 7:49
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«Бой» за Лос-Анджелес: в судебную войну Калифорнии и Трампа вмешался Минюст
Фото: Barbara Davidson/Reuters

В дальнейшем все решит Федеральный суд США.

Министерство юстиции США огласило свою позицию касательно решения президента Дональда Трампа направить военных в Лос-Анджелес. В дальнейшем все решит Федеральный суд.

Об этом сообщает Bloomberg.

Минюст призвал Федеральный суд не вмешиваться в решение администрации Трампа по развертыванию Национальной гвардии и подразделений морской пехоты для реагирования на протесты против депортаций в Лос-Анджелесе.

В представлении в суд, правительство США отметило, что не существует «права вето со стороны нарушителей» на выполнение федерального законодательства, а глава государства имеет все конституционные и законодательные полномочия для привлечения Нацгвардии и морской пехоты для прекращения актов насилия.

Юристы Минюста считают требование Калифорнии ограничить действия военных охраной только федеральной собственности и персонала незаконным, и охарактеризовали его как «грубое политическое шоу».

Федеральный судья Чарльз Брейер в Сан-Франциско назначил слушания по делу на вторую половину четверга, 12 июня.

Судебное противостояние расширяется

Издание напомнило, что на днях между президентом США и губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом возник публичный спор касательно попыток подавить беспорядки в городе.

Ньюсом назвал решение о направлении военных незаконным, а Трамп, заявил, что губернатора следует привлечь к ответственности за его реакцию на протесты.

Офис губернатора Ньюсома и генеральный прокурор Калифорнии Роб Бонта, пока не предоставили комментариев касательно позиции Министерства юстиции.

В Bloomberg отметили, что этот конфликт стал очередным этапом более широкого судебного противостояния, касающегося границ полномочий исполнительной власти президента Трампа.

Мнение штатов разделились

В обнародованном в среду совместном заявлении, генеральные прокуроры-демократы из 18 штатов, в частности Нью-Йорка и Иллинойса, заявили, что развертывание войск является «незаконным, неконституционным и недемократическим», поскольку произошло без согласия Калифорнии.

В то же время, в соответствующем судебном представлении 19 штатов и территория Гуам поддержали действия администрации Трампа, подчеркнув, что использование Нацгвардии без согласия штата является «ответственным, конституционно обоснованным и законодательно разрешенным».

Среди лидеров штатов, которые поддержали решение Трампа, - губернатор Техаса, республиканец Грег Эбботт. Он заявил, что при необходимости также будет привлекать Нацгвардию во время протестов, запланированных в его штате на 14 июня.

Губернатор Флориды, республиканец Рон Десантис, предложил направить в Калифорнию бойцов Государственной гвардии Флориды для помощи в обеспечении порядка, однако, по данным Orlando Sentinel, Ньюсом отклонил это предложение.

По словам генерал-майора армии США Ниава Кнелла, более 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии, подчиненных федеральным властям, были привлечены к охране людей и объектов путем патрулирования, несения службы на наблюдательных пунктах и охраны периметров федеральных зданий.

Еще более 700 морских пехотинцев сейчас проходят подготовку для выполнения аналогичных операций.

Протесты в столице Калифорнии

В конце прошлой недели в центральных районах Лос-Анджелеса вспыхнули масштабные протесты из-за волны арестов мигрантов со стороны Иммиграционной и таможенной службы США.

Для поддержки порядка, за последние дни администрация Трампа направила в город тысячи военнослужащих Нацгвардии и сотни морских пехотинцев, несмотря на возражения со стороны местной власти и власти штата.

Калифорния обратилась в суд с требованием ограничить военное участие в протестах.

С начала протестов в районе Большого Лос-Анджелеса были задержаны не менее 400 человек.

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