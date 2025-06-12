Украинские БПЛА атаковали стратегический завод «Резонит» под Москвой 3 12.06.2025, 7:58

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Предприятие — одно из крупнейших по производству электроники в РФ.

Ночью 12 июня в Московской области России прогремели взрывы: регион атаковали ударные дроны, власти закрыли ввели ограничения на работу нескольких местных аэропортов. Аналитики предполагают, что под ударом могло оказаться предприятие «Резонит» — один из крупнейших производителей печатных плат и лидеров контрактного производства электроники РФ.

О вероятном ударе по предприятию сообщил Telegram-канал Exilenova+.

Атака беспилотников по региону началась около полуночи. Российские СМИ информировали о введении ограничения на прием и вылеты самолетов в аэропортах «Внуково» и «Шереметьево».

Около 03:00 часов в паблике Exilenova+ сообщили об атаке по Московской области: по данным канала, под ударом оказался населенный пункт Зубово, где, вероятно, была атакована местная фабрика.

Также в сети показали кадры ночной атаки по Московской области.

Около 03:30 часов в паблике уточнили, что в Московской области дроны атаковали производство «Резонит».

Компания «Резонит» позиционирует себя как одного из лидеров на рынке печатных плат, а также контрактного производства электроники в России. Предприятие предлагает полный цикл производства — от изготовления печатных плат до монтажа микроэлектронных компонентов.

Продукция, которую производит «Резонит», применяется в различных сферах, в частности в автомобильной электронике, телекоммуникациях, измерительных средствах, пожарно-охранных устройствах и т.д.

В открытых источниках также есть информация о том, что некоторые печатные платы предприятия используются в частности в аэрокосмической и оборонной промышленности.

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