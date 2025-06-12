Нацбанк шокировал белорусов двумя новостями 2 12.06.2025, 8:01

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Особенно тех, кто хотел заработать на банковских вкладах.

В Беларуси банки снижают процентные ставки по депозитам. Это касается вкладов как в рублях, так и в иностранной валюте. Тем временем Нацбанк прогнозирует дальнейшее снижение ставок по краткосрочным депозитам.

Как изменяются ставки по вкладам

«Банк РРБ» на 2 процентных пункта снизил ставку по рублевому вкладу «Национальный с пополнением на 14 месяцев в BYN» — до 7% годовых, пишет Myfin.by.

«Беларусбанк» урезал ставки по рублевым депозитам. К примеру, по безотзывным «Правильный выбор в BYN» снижение на 5,5 процентного пункта (до 5% годовых с размещением на 45 дней), а по варианту на 3 месяца — на 4,1 процентного пункта (до 7,9%). Также у «Беларусбанка» упали ставки по депозитам в российских рублях.

У «БНБ-Банка» уменьшились ставки по вкладам в нацвалюте. Так, по депозиту «Безотзывный вклад в BYN (капитализация)» и «Безотзывный вклад в BYN (проценты на счет)» снижение на 4 процентных пункта — до 8% годовых (для варианта со сроком размещения 3 месяца).

«МТБанк» также снизил ставки по вкладам. К примеру, на «МТБелки (безотзывный) с пролонгацией» — на 0,6 процентного пункта (до 7% и 12% годовых для вариантов со сроком 3 и 5 месяца соответственно).

У «Паритетбанка» также произошло падение ставок по рублевым вкладам. К примеру, по «Безотзывный Online» — на 4,6 процентного пункта (до 8% годовых для варианта со сроком размещения 3 месяцев), а по «Стабильный доход» — на 4,5 процентного пункта (до 8% годовых на 3 месяца).

Ставки по вкладам также снизили «ТК Банк», «Нео Банк Азия». А еще — «Альфа-Банк», «Белагропромбанк», «Банк БелВЭБ», «Белинвестбанк».

Какой прогноз Нацбанка

Регулятор ожидает, что ставки по коротким депозитам начнут постепенно снижаться, заявил первый заместитель председателя правления Нацбанка Александр Егоров.

«Что касается длинных депозитов, мы полагаем, что текущий уровень приемлем, он обеспечивает спрос на депозиты национальной валюты со стороны населения, прежде всего долгосрочные», — заявил представитель Нацбанка.

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