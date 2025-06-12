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Зеленский раскрыл, зачем Путин имитирует переговоры с Украиной

  • 12.06.2025, 8:07
  • 3,438
Зеленский раскрыл, зачем Путин имитирует переговоры с Украиной
Владимир Зеленский

У Кремля есть две цели.

Президент Владимир Зеленский заявил, что глава Кремля Владимир Путин ведет переговоры с Украиной только из-за угрозы новых санкций. Кроме того, ему важно изолировать Киев.

Об этом сообщает Bild.

По словам Зеленского, России важно показать президенту США Дональду Трампу, что «между Украиной и РФ есть дипломатический мост». На вопрос зачем, президент Украины ответил так:

«Чтобы против России не вводились санкции (пока идут переговоры. Потому что Путин всегда может сказать - ред): «Мы разговариваем друг с другом! Если будут введены санкции, переговоров больше не будет», - объяснил глава украинского государства.

Также он добавил, что русские преследовали и вторую цель. РФ хотела «диалога без европейцев и без американцев», чтобы изолировать Украину.

«Длительная война без поддержки партнеров (Украины - ред.) - это был бы идеальный вариант для Путина. Он не выдержит длительной войны с партнерами и санкциями», - сказал президент.

Зеленский отметил, что Трамп видит, что российская сторона «не совсем открыта и честна в отношении войны». По мнению украинского лидера, Россия «просто лжет Трампу».

Также он сказал, что принимает тот факт, что президент США неоднократно критикует не только Путина, но и его самого. Зеленский пояснил, что отнесется к этому нормально, если это приблизит Украину к окончанию войны. В то же время, он повторил свое убеждение.

«По моему мнению, Путин не понимает ничего, кроме силы. И у Америки есть эта сила. И я очень надеюсь, что Америка это видит и понимает», - пояснил президент.

Дополнительно украинский лидер высказался о санкциях. Он считает, что главной ошибкой ограничений заключается в том, что их реализовали слишком медленно. Это в свою очередь, дало Путину шанс адаптироваться. В частности, речь идет об экономике и особенно о военной промышленности.

«Путин чувствует, что его экономика сейчас страдает. Но он хочет выиграть больше времени, прежде чем будут введены жесткие санкции, потому что он сможет продержаться еще какое-то время», - заявил Зеленский, отметив, что санкции должны быть реализованы сейчас.

Кроме того, президент Украины подчеркнул, что чем больше будет поддержка Украине, тем меньше украинцев погибнет.

«Люди - это не дрова, которые мы бросаем в огонь. Мы не относимся к своим людям так, как это делают русские», - добавил глава украинского государства.

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