закрыть
12 июня 2025, четверг, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские партизаны устроили россиянам «сюрприз» под Мелитополем

  • 12.06.2025, 8:16
  • 3,382
Украинские партизаны устроили россиянам «сюрприз» под Мелитополем

«Подарок» преподнесли ко «дню России».

Партизаны подожгли российский «Урал» в районе временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. В результате не только сгорел грузовик захватчиков.

Диверсию провели представители военного партизанского движения украинцев и крымских татар «Атеш». В его Telegram-канале опубликованы кадры и указано, что такой «подарок» агенты преподнесли врагу ко дню России.

Так, передавая «поздравления» оккупантам, один из партизан поджег армейский грузовик «Урал». В ходе диверсии несколько захватчиков из дежурной смены остались в запорожских полях навсегда.

Отмечается, что агенты действовали на временно оккупированной территории Мелитопольского района, где оккупанты регулярно останавливаются во время переброски личного состава и подвоза боеприпасов.

«Эта акция – не просто диверсия, а прямой сигнал: ни один оккупант не может чувствовать себя в безопасности, даже в глубоком тылу. Мы действуем системно и последовательно», – подчеркнули партизаны.

В движении «Атеш» добавили, что агенты продолжают бороться внутри временно оккупированных территорий и враг обязательно «будет гореть».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев
Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина