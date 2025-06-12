Украинские партизаны устроили россиянам «сюрприз» под Мелитополем
- 12.06.2025, 8:16
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«Подарок» преподнесли ко «дню России».
Партизаны подожгли российский «Урал» в районе временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. В результате не только сгорел грузовик захватчиков.
Диверсию провели представители военного партизанского движения украинцев и крымских татар «Атеш». В его Telegram-канале опубликованы кадры и указано, что такой «подарок» агенты преподнесли врагу ко дню России.
Так, передавая «поздравления» оккупантам, один из партизан поджег армейский грузовик «Урал». В ходе диверсии несколько захватчиков из дежурной смены остались в запорожских полях навсегда.
Отмечается, что агенты действовали на временно оккупированной территории Мелитопольского района, где оккупанты регулярно останавливаются во время переброски личного состава и подвоза боеприпасов.
«Эта акция – не просто диверсия, а прямой сигнал: ни один оккупант не может чувствовать себя в безопасности, даже в глубоком тылу. Мы действуем системно и последовательно», – подчеркнули партизаны.
В движении «Атеш» добавили, что агенты продолжают бороться внутри временно оккупированных территорий и враг обязательно «будет гореть».