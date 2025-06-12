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«В ЕС перестанут работать карточки всех белорусских банков»

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  • 12.06.2025, 8:20
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«В ЕС перестанут работать карточки всех белорусских банков»

Перевод денег через системы, подобные Paysend, будет невозможен.

Европейская комиссия подготовила новый 18-й пакет санкций в отношении России и Беларуси в связи с агрессией против Украины. Среди санкционных предложений есть и полный запрет на операции с белорусскими банковскими структурами.

18-й пакет санкций должны согласовать все члены Евросоюза, его принятие ожидается в течение июня.

«Филин» узнал у экономиста Дмитрия Крука о последствиях возможного решения.

— В настоящее время четыре белорусских банка отключены от SWIFT. Теперь предлагают ввести полный запрет на операции с белорусскими банковскими структурами. Что это означает?

— Сразу оговоримся, что документ еще не принят. Если его примут в таком виде, это будет означать полное отлучение белорусских банков от европейской, даже скорее от глобальной банковской системы.

И те окна в системе расчетов, в движении денег, которые сейчас еще сохраняются, будут закрыты.

— А разве переход белорусских банков на «российский заменитель SWIFT» — систему СПФС — не поможет в данном случае?

— До сих пор у белорусских банков в очень усеченном масштабе, но остаются транзакции с европейскими контрагентами. Через несколько банков по-прежнему можно перевести деньги на счета в европейские банки и частным, и юридическим лицам.

Это позволяет обслуживать торговые потоки, которые все еще легально проходят между Беларусью и ЕС. Такая возможность исчезнет.

То, что белорусские банки перешли на СПФС, никак не дает им возможность проводить транзакции с западными странами. С ними все равно финансовое обслуживание, где это до сих пор возможно, идет через SWIFT.

И банки, которые имеют доступ к SWIFT, к корреспондентским счетам с европейскими банками, очень важны и ценны для беларуского бизнеса.

В то же время если потенциально такая возможность исчезнет, это, конечно, будет неприятно, но, я бы не сказал, что трагично. Потому что при помощи различных обходных посреднических цепочек, через Россию, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузию, Турцию и другие страны, с помощью той же СПФС можно доводить деньги до конечного бенефициара.

То есть сначала деньги отправят в одну из названных стран, и уже оттуда они продолжат движение от имени другой фирмы в направлении конечного бенефициара.

В 2020 или 2022 году отключение SWIFT действительно могло на какой-то период парализовать финансовую систему с точки зрения обслуживания внешних платежей.

Но сейчас к этому шоку превентивно все готовы. Думаю, что все банки допускают такую вероятность, поэтому полный запрет на транзакции вряд ли вызовет коллапс.

— А на обычных гражданах этот возможный запрет как-то отразится?

— Я уже отметил, что сегодня еще есть возможность, пусть и небольшая, переводить деньги в западные страны на банковские счета. Например, вы хотите отправить деньги на свой счет либо счет своего родственника, либо получить деньги.

Отправить SWIFT-перевод, скажем, за приобретение автомобиля иностранной фирме и т.д. Вот такие переводы закроются вообще. Людям придется искать обходные пути.

С карточными системами ситуация немного более сложная.

Но если произойдет полное прекращение всех корреспондентских отношений с западными банками и отлучение от SWIFT, с очень большой вероятностью, это скажется и на карточных возможностях.

Наиболее вероятно, что перевод денег через системы, подобные Paysend, будет невозможен. Кроме того, в западных странах, в ЕС перестанут работать карточки не отдельных белорусских банков, а всех.

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