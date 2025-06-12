«Как перед революцией 17-го»: в России заявили о подготовке к свержению Путина 5 12.06.2025, 8:27

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Страну в ближайшем будущем ожидают острый экономический кризис и восстание.

Россия оказалась на грани большого кризиса. Страна рискует повторить события Февральской революции 1917 года. Такой прогноз озвучил россиянам «рассерженный патриот» Максим Калашников, передает Dialog.UA.

«То, что происходит сейчас, мне напоминает канун Февральской революции… Нарастают трудности в транспортном снабжении, растут цены, инфляция… А потом бах — и беспорядки массовые. Страна рухнула. Вот я гляжу сейчас на украинскую кампанию: у нас назревает нешуточный взрыв в экономическом тылу. Несмотря на бодрые заявления, что «все нормально», «мы идем вперед», «побеждаем», нет, ребята! К сожалению, обстановка очень плоха… Слова о «невиданном экономическом росте» уже официально прекратились», — рассказал Калашников.

Он подозревает, что кремлевские элиты тайно готовят свержение диктатора РФ Владимира Путина. «Рвануть тыл, вывести возмущенные народ и сместить главу государства… Часть правящей «элиты» пришла к выводу, что война зашла в тупик и пора менять руководство. Пока пропаганда убаюкивает: «мы наступаем по всем фронтам», «Украина сейчас рухнет» и прочее, подспудно идет именно этот процесс. Они будут смотреть в лицо Путину преданно, произносить патриотические лозунги, а сами будут работать на то, чтобы взорвать Россию изнутри, чтобы заморозить войну, пойти на договоренность с Западом… Никаких больше «можем повторить», никакого возврата к советскому прошлому», — констатировал военкор.

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