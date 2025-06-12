Стало известно, как должны будут выглядеть белорусские школьники с 1 сентября 2 12.06.2025, 8:35

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иллюстративное фото

Решение принято по итогам совещания Совмина.

Белорусские школьники с 1 сентября должны будут придерживаться делового стиля, сообщили в правительстве вечером 11 июня. Такое решение принято по итогам совещания Совмина о подготовке к 2025/2026 учебному году.

«С 1 сентября школьники должны придерживаться делового стиля в одежде, за исключением случаев, предусмотренных санитарно-эпидемиологическими требованиями», — сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.

Это касается около 1,05 миллиона школьников, в том числе 90 тысяч первоклассников.

Напомним, ранее Министерство образования прописало требования к одежде школьников. Согласно новому определению, деловой стиль одежды — это «строгий выдержанный стиль одежды, который может включать общие (одинаковые) элементы школьной формы с размещением на одном из элементов эмблемы учреждения общего среднего образования (пиджаке, жилете, сарафане, платье)».

«Беллегпром» 10 июня показывал новую школьную форму для девочек, которую утвердил некий «художественный совет». Скоро она должна поступить в продажу.

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