У Илона Маска появился амбициозный конкурент 12.06.2025, 8:39

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Фото: SpinLaunch

SpaceX и Starlink в одном флаконе.

Компания SpaceX сталкивается с ростом конкуренции после лет доминирования на рынке космических запусков и услуг спутникового интернета Starlink. В частности американский стартап SpinLaunch анонсировал намерение побить рекорд по количеству микроспутников, одновременно выведенных на орбиту, пишет портал JasonDeegan.

В 2021 году компания Илона Маска установила мировой рекорд, одновременно выведя на орбиту 143 спутника. Теперь же амбициозный конкурент под названием SpinLaunch объявил о своем намерении запустить 250 микроспутников за одну миссию. Стартап обещает создать созвездие спутников Meridian, которое якобы должно опередить гиганта отрасли Starlink.

При поддержке отраслевых партнеров, таких как NanoAvionics и Kongsberg Defense & Aerospace, SpinLaunch позиционирует себя как ключевого игрока на пути к трансформации спутниковой связи, который существует сегодня.

Чтобы получить преимущество на этом рынке, SpinLaunch хочет использовать революционный метод вывода спутников на орбиту, который будет отличаться от традиционного запуска ракет с полезной нагрузкой. Вместо них спутники хотят «подбрасывать» в космос с помощью огромной центрифуги. В теории этот метод выглядит экономически более эффективным и экологически чистым по сравнению с обычными ракетными запусками.

Однако, даже имея свою инновационную технологию, SpinLaunch решила вывести первую партию спутников, полагаясь на традиционные ракеты. Как пишет JasonDeegan, это решение вызвало недоумение в космическом сообществе, и скептики уже выразили сомнения, что технология центрифуги вообще пригодна для вывода спутников в космос.

В самой же компании SpinLaunch говорят, что использование традиционных ракет для первых запусков - это просто прагматичный шаг, чтобы ускорить развертывание своего созвездия спутников Meridian, пока космическая центрифуга дорабатывается и совершенствуется.

«Успех космического созвездия Meridian может создать основу для новой эры запусков спутников - такой, которая будет не только эффективнее, но и доступнее как для компаний, так и для стран», - пишет JasonDeegan, но добавляет, что только время покажет, насколько реальны обещания стартапа.

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