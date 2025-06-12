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Чем завтракать женщинам за 50 лет, чтобы оставаться молодыми и здоровыми

  • 12.06.2025, 8:48
  • 1,304
Чем завтракать женщинам за 50 лет, чтобы оставаться молодыми и здоровыми
Фото: Shutterstock

Назван лучший продукт.

Диетолог и автор книги «The Sports Nutrition Playbook» Эмми Гудзон рассказала, что в возрасте после 50 лет женщинам нужно есть на завтрак белковые продукты.

Как отмечает специалист, существуют определенные возрастные пороги. Когда человек их одолевает, то в его организме происходят серьезные изменения, влияющие на мышцы, кости, клетки. Конечно, невозможно полностью остановить процесс старения, но некоторые изменения в жизни и правильные привычки могут помочь сделать его менее драматичным.

Как объясняет Эмми Гудзон, если правильно составить свой рацион, можно обеспечить организм достаточным количеством витаминов и питательных веществ. А это, в свою очередь, помогает смягчить негативные последствия происходящих с возрастом изменений. Поэтому эксперт советует женщинам после 50 лет регулярно употреблять в пищу белок, как растительный, так и животный, потому что в этом возрасте организм уже теряет мышечную массу, а белок является лучшим продуктом для ее укрепления.

Любой продукт с высоким содержанием белка является лучшей пищей для женщин, пересекших рубеж в 50 лет. По мере того как мы становимся старше, наше тело теряет примерно 2-3% мышечной массы на 10 лет жизни. И чтобы предотвратить это самое лучшее, что вы можете сделать, это потреблять высококачественный белок, особенно на завтрак.

Эксперт рекомендует начинать свой день с 25-30 г белка. Да, говорит Эмми, организм будет производить аминокислоту, которая необходима для поддержания мышечной массы. А еще возникает положительный «побочный» эффект – вы будете дольше ощущать сытость, а потому сможете продержаться без вредных для фигуры перекуса до обеда.

Гудзон советует присмотреться к таким вариантам завтрака, как греческий йогурт безвкусно с мюслями без сахара и половинкой банана, вареные яйца или омлет, бутерброд из цельнозернового хлеба с сыром, ветчиной и овощами.

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