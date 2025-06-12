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Зеленского пригласили на саммит G7

  • 12.06.2025, 8:50
Зеленского пригласили на саммит G7

Cостоится ли встреча с Трампом?

Президент Украины Владимир Зеленский получил приглашение на саммит Большой семерки (G7). Пока что неизвестно, состоится ли во время саммита встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом.

Пресс-секретарь администрации президента США Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга в Вашингтоне подтвердила подготовку отдельных двусторонних встреч на полях саммита Большой семерки, где, кроме лидеров G7, ожидается присутствие президентов Бразилии, Мексики и Украины, передает «Укринформ».

«Могу подтвердить, что состоится немало двусторонних встреч между президентом (США – Дональдом Трампом – ред.) и другими иностранными лидерами», - сказала она

В то же время Левитт не уточнила конкретно, планируется ли встреча президентов Трампа и Зеленского.

«Белый дом все еще упорно работает над окончательным согласованием этого графика, и мы обнародуем его, как только он у нас появится», - заявила пресс-секретарь Белого дома.

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