В Бобруйске лось запрыгнул в дом: история получила неожиданное продолжение 12.06.2025, 9:00

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Зоозащитники написали заявление на хозяина.

В конце мая молодой лось запрыгнул в окно дома в Бобруйске, устроил разгром, напугал детей и в конце концов до смерти истек кровью на кровати, пока его пытались усыпить, чтобы вывезти в лес. Выяснилось, что местные зоозащитники написали заявление в милицию на хозяина дома, пишут «Сильные новости».

Поводом для заявления в милицию послужило видео, где хозяин дома якобы вытаскивает уже мертвого лося со двора за ноги, а затем пинает ногой в голову. Журналисты не нашли это видео в TikTok — возможно, его уже удалили. Однако они пообщались с супругой бобруйчанина Натальей.

Зоозащитники из Бобруйска трактовали действия мужчины как жестокое обращение с животным. Кроме того, их возмутило, что мужчина в одиночку волок тело лося по двору и все это происходило на глазах у детей, которые усваивают модель жестокого поведения. В TikTok об этом рассказывает пользовательница с ником priyut_dobrodetel_blr.

О заявлении Наталья и ее супруг узнали только от следователя, который пришел их опросить. Само видео им также показали — женщина рассказывает, что снято оно издалека, примерно со 100 метров, и подписано как «Хозяин дома пнул мертвого лося, но его можно понять».

Наталья призналась, что шокирована заявлением. Лось весил около 300 килограммов, и в одиночку его тащить не смог бы даже взрослый мужчина. На видео попал момент, где бобруйчанин подтягивает его к калитке, когда уже все вышли.

По голове он лося также не бил — Наталья утверждает, что супруг отодвинул ногой камень, который обычно подпирает дверь.

Насчет того, что свидетелями ситуации стали дети, бобруйчанка поясняет: ее дети в тот момент находились у соседей. Собственно, они видели сцену вторжения лося в комнату через окно и были серьезно напуганы.

Зато со всей улицы сбежались соседские дети — посмотреть, что происходит. По мнению Натальи, это не вина ее семьи, что тушу лося пришлось эвакуировать на глазах у всей улицы.

«Если [зоозащитники] так переживают за лося, почему никуда не пожаловались, что он три часа истекал кровью?» — задается вопросом женщина.

Наталья с мужем даже рассматривали подачу ответного заявления — за клевету, но, говорит, пока не до того.

Напомним, утром 25 мая в дом по улице Крестьянской в Бобруйске запрыгнул лось-сеголеток и устроил крупный переполох. Хозяин дома Сергей Воронич рассказывал, что осколками стекла от разбитого лосем окна четырехлетнему сыну Гордею порезало лоб, у семилетней дочки Вари были раны на руках и ногах.

По протоколу животное усыпляется двумя инъекциями. Но специалисты успели сделать только одну. Взяли особо прочную веревку, связали лапы и только так вытащили из дома. Тянули шесть человек.

В итоге лось умер из-за обильной кровопотери.

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