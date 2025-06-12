закрыть
12 июня 2025, четверг, 9:14
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Бобруйске лось запрыгнул в дом: история получила неожиданное продолжение

  • 12.06.2025, 9:00
  • 1,198
В Бобруйске лось запрыгнул в дом: история получила неожиданное продолжение

Зоозащитники написали заявление на хозяина.

В конце мая молодой лось запрыгнул в окно дома в Бобруйске, устроил разгром, напугал детей и в конце концов до смерти истек кровью на кровати, пока его пытались усыпить, чтобы вывезти в лес. Выяснилось, что местные зоозащитники написали заявление в милицию на хозяина дома, пишут «Сильные новости».

Поводом для заявления в милицию послужило видео, где хозяин дома якобы вытаскивает уже мертвого лося со двора за ноги, а затем пинает ногой в голову. Журналисты не нашли это видео в TikTok — возможно, его уже удалили. Однако они пообщались с супругой бобруйчанина Натальей.

Зоозащитники из Бобруйска трактовали действия мужчины как жестокое обращение с животным. Кроме того, их возмутило, что мужчина в одиночку волок тело лося по двору и все это происходило на глазах у детей, которые усваивают модель жестокого поведения. В TikTok об этом рассказывает пользовательница с ником priyut_dobrodetel_blr.

@priyut_dobrodetel_blr

♬ оригинальный звук - Приют Добродетель г.Бобруйск

О заявлении Наталья и ее супруг узнали только от следователя, который пришел их опросить. Само видео им также показали — женщина рассказывает, что снято оно издалека, примерно со 100 метров, и подписано как «Хозяин дома пнул мертвого лося, но его можно понять».

Наталья призналась, что шокирована заявлением. Лось весил около 300 килограммов, и в одиночку его тащить не смог бы даже взрослый мужчина. На видео попал момент, где бобруйчанин подтягивает его к калитке, когда уже все вышли.

По голове он лося также не бил — Наталья утверждает, что супруг отодвинул ногой камень, который обычно подпирает дверь.

Насчет того, что свидетелями ситуации стали дети, бобруйчанка поясняет: ее дети в тот момент находились у соседей. Собственно, они видели сцену вторжения лося в комнату через окно и были серьезно напуганы.

Зато со всей улицы сбежались соседские дети — посмотреть, что происходит. По мнению Натальи, это не вина ее семьи, что тушу лося пришлось эвакуировать на глазах у всей улицы.

«Если [зоозащитники] так переживают за лося, почему никуда не пожаловались, что он три часа истекал кровью?» — задается вопросом женщина.

Наталья с мужем даже рассматривали подачу ответного заявления — за клевету, но, говорит, пока не до того.

Напомним, утром 25 мая в дом по улице Крестьянской в Бобруйске запрыгнул лось-сеголеток и устроил крупный переполох. Хозяин дома Сергей Воронич рассказывал, что осколками стекла от разбитого лосем окна четырехлетнему сыну Гордею порезало лоб, у семилетней дочки Вари были раны на руках и ногах.

По протоколу животное усыпляется двумя инъекциями. Но специалисты успели сделать только одну. Взяли особо прочную веревку, связали лапы и только так вытащили из дома. Тянули шесть человек.

В итоге лось умер из-за обильной кровопотери.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев
Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов
Согласна с утверждением Тихановской, что она предала белорусов Наталья Радина