«Придите и возьмите меня»: губернатор Калифорнии бросил вызов Трампу 6 12.06.2025, 9:18

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Гэвин Ньюсом

Фото: AP

Заявление политика стало лозунгом для демократов.

Губернатор Калифорнии, Гэвин Ньюсом может стать следующим кандидатом в президенты от Демократической партии США. Кризис и беспорядки в Лос-Анджелесе, введение войск Трампом — все это может послужить трамплином для политической карьеры политика, пишет The New York Times.

«Сейчас он сражается как лев, и не только за жителей Лос-Анджелеса, Калифорнии или даже всей страны. Он сражается за саму демократию», — говорят его сторонники.

«Его следует арестовать или вымазать дегтем и вывалять в перьях», — угрожают его противники.

Все потому что губернатор Калифорнии стал главным противником Дональда Трампа. Его вызов нынешней администрации — «Придите и возьмите меня, крутые парни» — нашел отклик среди американцев, и не только у демократов, пишет издание Politico.

Ньюсом больше не отвечает на критику со стороны коллег-демократов на счет его прежних шагов, когда он присоединялся к республиканцам по вопросу о спортсменах-трансгендерах или его предложениях ограничить медицинское страхование для нелегальных иммигрантов. Теперь губернатор стал предводителем всех тех, кто пытается помешать Трампу получить неограниченную власть в штатах.

«Мы находимся на поворотном этапе в истории этой страны», — заявил представитель штата Южная Каролина Дж. А. Мур, политик, активно участвовавший в ранней президентской кампании в своем штате.

Ньюсом стал вездесущим антагонистом, критикуя чиновников администрации Трампа в социальных сетях и на телевидении. Он персонализировал конфликт, бросив вызов администрации, призвав ее выполнить угрозу советника Трампа по вопросам границ Тома Хомана арестовать его. Во вторник спикер Конгресса Майк Джонсон заявил, что в качестве альтернативы его следует «обвалять в дегте и перьях».

Ньюсом навязал Белому дому юридическую битву, подав иск, пытаясь заблокировать развертывание Трампом Национальной гвардии и морской пехоты в Лос-Анджелесе.

Во вторник пресс-служба Ньюсома высмеяла Трампа в посте, где он был представлен как злодей из «Звездных войн».

A ONCE GREAT AMERICAN CITY HAS BEEN OCCUPIED! pic.twitter.com/R3EnZNIk55 — Governor Newsom Press Office (@GovPressOffice) June 10, 2025

Ответ губернатора на угрозу ареста — «Придите и возьмите меня, крутые парни» — стал боевым кличем, который привлек внимание демократов по всей стране и в колеблющихся штатах, которые будут иметь ключевое значение для его на выборах 2028 года.

Даже бывшие враги, такие как бывший мэр Лос-Анджелеса Антонио Виллараигоса, похвалили борьбу Ньюсома. «Я критиковал его в прошлом… но я аплодирую тому, что он делает, — сказал Виллараигоса. — Вы должны противостоять тирану. Вы не можете позволить тирану отнять у нас права, гарантированные Первой поправкой».

В свою очередь, президент Трамп во вторник заявил – не предъявив доказательств – что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс платили людям, протестовавшим на улицах Лос-Анджелеса.

Но через несколько часов отказался от своих слов. «Нет, я не говорю, что губернатор и мэр — я сказал, что кто-то им платит, я думаю. А если это не так, то они просто нарушители спокойствия. Что я могу вам сказать. Но я верю, что кто-то им платит», — сказал Трамп журналистам, которые путешествовали с ним в Северную Каролину.

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