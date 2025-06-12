В Киев прибыл глава Минобороны Германии Писториус 2 12.06.2025, 9:23

Борис Писториус

Запланирована встреча с президентом Украины.

Глава Министерства обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев. Планирует обсудить ситуацию в Украине, а также дальнейшую поддержку страны.

Об этом сообщает Spiegel.

Как пишут СМИ, во время поездки Писториус встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы сделаем все, чтобы поддержать Украину так, чтобы она могла защитить себя и оказалась в такой позиции, где Россия будет готова к серьезным переговорам», - заявил Писториус перед поездкой.

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