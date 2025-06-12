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«Никто не ожидал»: Трамп шокирован войной дронов между Украиной и РФ

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  • 12.06.2025, 9:34
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«Никто не ожидал»: Трамп шокирован войной дронов между Украиной и РФ
Дональд Трамп
Фото: Bloomberg

Президент США оценил новый тип оружия.

Война между Украиной и Россией - это война беспилотников, а дроны являются мощным и современным оружием.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Pod Force One.

В интервью ведущей Миранде Дэвайн, глава Белого дома назвал дроны «новой вещью» и «новым видом оружия».

«Это оружие выбора. Если посмотреть на войну, эту ужасную войну Украины с Россией, которую мы пытаемся остановить, то это все война с использованием дронов. Это удивительно», - сказал Трамп.

Президент восторженно назвал беспилотники «быстрыми» и «умными». По его словам, «три года назад никто и не подозревал, что они окажутся настолько эффективными».

«Хорошие дроны - это настоящее оружие для войны. В современной войне Украина и Россия изучают текущие боевые действия, а также используют дроны на уровне, который никто раньше не считал возможным», - отметил глава Белого дома.

Кроме того, Трамп убежден, что беспилотники «способны заменить многие другие виды оружия, даже самолеты».

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