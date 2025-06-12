Bloomberg: ЕС активно дополняет 18-й пакет санкций против РФ 12.06.2025, 9:45

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Под прицелом — два банка из Китая.

В ЕС хотят ввести санкции против двух китайских банков, которые сотрудничают с РФ. Эти два банка находятся на границе между РФ и КНР. Согласно будущим санкциям, странам ЕС будет запрещено проводить операции с этими банками, пишет Bloomberg.

Так как санкции против этих банков еще не введены, то журналисты агентства Bloomberg пока их не называют.

Эти два банка будут добавлены в общий список санкций против РФ, так как они активно помогали кремлю обходить санкции со стороны ЕС. Известно, что некоторые банки предоставляли помощь РФ в операциях, связанных с криптовалютой.

В ЕС пока не комментируют новый пакет санкций против РФ. Однако в него попали еще несколько компаний из Китая, которые уже находятся под санкциями.

Несмотря на тот факт, что Пекин якобы занял нейтральную позицию в войне в Украине, на деле Китай активно помогает РФ в экономической и дипломатической поддержке.

Известно, что в 18-м пакете санкций ЕС хочет установить границу цены на российскую нефть в размере 45 долларов за баррель. Эксперты говорят, чтобы санкции нанесли серьезный вред РФ, необходимы шаги и со стороны США.

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