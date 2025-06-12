Могут ли белорусы отказаться от услуг ЖКХ? 2 12.06.2025, 9:43

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Коммунальники Минска поделились инструкцией.

В пресс-службе ЖКХ Минска решили ответить, наверное, на один из самых частых вопросов жителей всей Беларуси. Могут ли они сами отказаться от оказания им коммунальных услуг.

Оказалось, что да, но не от всех. По словам Ольги Драпей, замдиректора ЖКХ Минска по идеологической работ, отказ можно оформить от получения дополнительных жилищно-коммунальных услуг.

«Если вы не хотите, чтобы вам оказывалась дополнительная жилищно-коммунальная услуга, вы можете не подписывать договор на ее оказание, либо отказаться от заключенного договора. Для отказа от заключенного договора вам необходимо направиться в адрес исполнителя услуг предупреждение», — посоветовала госслужащая.

Ольга Драпей уточнила, что после получения предупреждения, коммунальная служба приостановит оказание жилищно-коммунальной услуги и не начислит плату за ее оказание.

Кстати, к дополнительным жилищно-коммунальным услугам относятся:

1 установка и техническое обслуживание запорно-переговорных устройств,

2 установка и техническое обслуживание систем видеонаблюдения,

3 организация работы и содержания вахтеров,

4 аренда и замена напольных, грязезащитных ковровых покрытий,

5 обустройство придомовых территорий элементами озеленения, благоустройства и дальнейшего содержания.

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