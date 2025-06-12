Не в ту сторону развернулся
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 12.06.2025, 10:01
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Это странно, господин Мединский.
«Прореха на человечестве» Мединский заявил о новых обложках учебников по истории для 11-х классов.
Как сообщается, на них изобразят кадры из истории исчезнувшей 34 года назад страны – СССР - стыковки космических кораблей СССР и США «Союз-Апполон» в 1975 году и хоккейный матч сборной СССР и сборной НХЛ в Канаде.
Это странно, Мединский. Где же «поворот на восток»? Ваше начальство объявило «великому народу», что США и Канада – страны «недружественные». Логично было бы увидеть на вашей обложке кадры времен СССР с «дружественными» странами. Скажем, плакат с изображением Сталина и Мао Цзедуна или, допустим, ввод войск в «дружественный» ныне Афганистан.
Кстати, хоккейную серию 1972 года сборная СССР проиграла. Мединский, получается, задумал запечатлеть на обложке «наше» поражение. Но, скорее всего, дело в другом – чудак Мединский об этом факте не знает.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»