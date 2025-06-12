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«Был слышен прилет, и скорая тихо пронеслась»

  • 12.06.2025, 10:06
  • 1,204
«Был слышен прилет, и скорая тихо пронеслась»

Жители Подмосковья рассказали о налете дронов на завод электроники.

В ночь на 12 июня дроны атаковали в поселке Зубово в Клинском районе Московской области РФ завод по производству печатных плат и электронных компонентов.

Местные паблики пишут о том, что первый «хлопок» они услышали около 2:00. После этого в небо поднялась авиация. Скорее всего, самолеты ВКС РФ вылетели на перехват дронов. Они находились в небе до 3:00, сообщает ресурс Dialog.UA.

Однако уже после 5:00 жители Зубово снова услышали «хлопок». Под атакой дронов оказался технопарк «Резонит».

На сайте компании сказано, что для них не существует сложных заказов, а срочные платы они могут напечатать за один рабочий день. Сама компания основана в 1997 году. С 2022 году был запущен новый производственный комплекс в Зеленограде. Компания активно выполняет заказы Минобороны РФ.

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