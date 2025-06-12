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ISW: ВСУ могут заставить Путина сесть за стол переговоров

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  • 12.06.2025, 10:17
ISW: ВСУ могут заставить Путина сесть за стол переговоров

Но есть нюанс.

Западная военная помощь для Украины, особенно от США, остается ключевой. Именно с ней ВСУ смогут достигать решительных успехов на фронте и заставить российского диктатора Владимира Путина пересмотреть его теорию победы. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что сокращение американской военной помощи для Украины не приведет ни к устойчивому миру в стране, ни к тому, что Путин пересмотрит свою теорию победы.

По словам аналитиков, теория победы главы Кремля заключается в том, что российская армия способна поддерживать медленное, постепенное продвижение на поле боя дольше, чем украинские войска могут обороняться, и дольше, чем Запад будет готов поддерживать Украину.

«Институт изучения войны продолжает считать, что западная военная помощь - особенно та, которую могут быстро и масштабно предоставить только Соединенные Штаты, - остается ключевой для того, чтобы украинские силы могли достигать решительных успехов на фронте и заставляли Путина пересмотреть свою теорию победы», - говорится в сообщении.

В ISW также отмечают, что успехи на поле боя, которые меняют расчеты Путина, заставили бы Россию перейти к конструктивным переговорам для обеспечения мирного урегулирования войны.

«Зато сокращение американской помощи Украине несет риск предоставления России еще больших преимуществ на фронте. Это также может подбодрить Путина к продолжению войны, укрепляя его убеждение, что РФ способна завоевать Украину. А это противоречит заявленной цели президента США Дональда Трампа по обеспечению длительного мира в Украине», - подытожили аналитики.

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