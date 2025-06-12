ВСУ поразили важный объект ВПК в Московской области
- 12.06.2025, 10:25
Украинский Генштаб подтвердил успешный удар по «Резониту».
Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по важному объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) врага в Московской области России.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Поражение было нанесено в ночь на 12 июня.
Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории Технопарка «Резонит», который расположен в Зубове Московской области.
Пораженный объект - завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Враг использует продукцию объекта при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.
Сейчас результаты поражения уточняются.
«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины», - добавляет Генштаб.