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ВСУ поразили важный объект ВПК в Московской области

  • 12.06.2025, 10:25
ВСУ поразили важный объект ВПК в Московской области

Украинский Генштаб подтвердил успешный удар по «Резониту».

Подразделения Сил беспилотных систем во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли успешный удар по важному объекту военно-промышленного комплекса (ВПК) врага в Московской области России.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Поражение было нанесено в ночь на 12 июня.

Во время атаки были зафиксированы взрывы на территории Технопарка «Резонит», который расположен в Зубове Московской области.

Пораженный объект - завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Враг использует продукцию объекта при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Сейчас результаты поражения уточняются.

«Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины», - добавляет Генштаб.

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