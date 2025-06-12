Лукашенко издал указ о картошке

Лукашенко издал указ о картошке1
- 12.06.2025, 10:16
Правитель уверен, что овощи пропали в магазинах из-за заговора.
Торговые сети и поставщиков обязали обеспечивать наличие в магазинах овощей в межсезонье. Это следует из подписанного правителем 11 июня указа № 232 «Об особенностях поставки плодоовощной продукции для республиканских государственных нужд».
Указом, в частности, определен механизм предоставления торговым сетям кредитов на льготных условиях для внесения аванса за 30% плодоовощной продукции, которая закладывается по госзаказу под потребности сетей. Кредиты можно будет взять в белорусских рублях с уплатой процентов за пользование ими в размере 3% годовых, сообщает пресс-служба Алекандра Лукашенко.
Кроме того, устанавливается обязанность поставщиков обеспечить для торговых сетей поставку плодоовощной продукции. В свою очередь торговые сети должны обеспечить ее наличие в магазинах в межсезонный период. За невыполнение этих обязанностей предусмотрено привлечение к административной ответственности.
Напомним, вчера 10 июня во время посещения «Беларусьфильма» Лукашенко объяснил исчезновение картофеля в магазинах заговором.