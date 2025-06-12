«Кремль пускает слюнки на белорусскую армию» 4 12.06.2025, 10:28

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В какой-то момент она может оказаться под полным контролем РФ.

Путин может бросить белорусскую армию против Украины. Такое мнение в интервью сайту Charter97.org высказал руководитель военных программ Центра глобалистики «Стратегия ХХI», капитан ВМС Украины Павел Лакийчук:

— Есть же еще и белорусская армия. Это тоже потенциальный ресурс, на который Путин слюнки пускает уже не первый год. Есть ли у него возможность реально использовать этот ресурс? Да, Лукашенко держится за свою армию — это его единственная реальная опора внутри страны. Но при этом эта армия насквозь пронизана российской агентурой.

В какой-то момент, без воли самого Лукашенко, его армия может оказаться под контролем других структур. Готов ли Путин пойти на такой радикальный шаг? Скорее всего, пока не готов, но ресурс такой есть, есть такой потенциал. Поэтому пока преждевременно говорить о том, что у России истощается людской ресурс.

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