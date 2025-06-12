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Sky News: Израиль готовится нанести удары по Ирану

  • 12.06.2025, 10:36
  • 1,706
Sky News: Израиль готовится нанести удары по Ирану

США эвакуируют посольства.

Израиль рассматривает возможность односторонних военных действий против Ирана уже в ближайшие дни, даже без поддержки Соединенных Штатов. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

Планы Израиля активизировались на фоне информации о том, что администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с Тегераном по дипломатическому урегулированию иранской ядерной программы. Израиль, однако, считает некоторые положения потенциальной сделки - в частности разрешенное обогащение урана - неприемлемыми.

Вероятность нападения вызывает беспокойство в Вашингтоне. В ответ США приказали посольствам в регионе, которые могут оказаться в зоне поражения иранских ракет, подготовиться к оценке угроз. Также началась эвакуация несущественного персонала из посольства США в Багдаде, а персоналу в Бахрейне и Кувейте предоставлена возможность покинуть страны.

Администрация Трампа пока не предоставила официальной информации Конгрессу о возможных действиях Израиля. Президент США в интервью подтвердил, что ситуация в регионе становится опасной, и подчеркнул: «Они (Иран - ред.) не могут иметь ядерного оружия. Мы этого не позволим».

Между тем в Маскате, столице Омана, планируется дипломатическая встреча между представителями США и Ирана, в частности специального посланника США Стива Уиткоффа и иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи. Будет обсуждаться ответ Ирана на последние предложения по ядерной программе в обмен на ослабление санкций.

Иран продолжает настаивать, что его ядерная программа носит исключительно мирный характер, и заявляет, что «угрозы США не изменят фактов».

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