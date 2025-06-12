закрыть
12 июня 2025, четверг, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Теплая погода наконец-то идет в Беларусь

  • 12.06.2025, 10:35
  • 1,620
Теплая погода наконец-то идет в Беларусь

Синоптики порадовали белорусов.

Долгожданное тепло наконец-то идет в Беларусь, подождать осталось совсем чуть-чуть сообщают синоптики в Telegram-канале «Надвор`е».

Правда, прятать зонты и дождевики еще рано.

После дождливой пятницы, 13 июня, (по прогнозам именно так и должно быть) в субботу небо окажется безоблачным. Например, впервые на этой неделе можно будет выпустить детей на улицу в майках.

«Температура воздуха повысится до +22..+24°С. Наиболее теплыми днями будут понедельник и вторник следующей недели: +24..+28°С, но местами временами кратковременные ливневые дожди», – прогнозируют синоптики.

В субботу, 14 июня, столбики термометров поднимутся до 22°С. В воскресенье, 15 июня, еще теплее – +24°С. А это значит, можно смело планировать вылазку на пляж или на какой-нибудь фестиваль.

В понедельник, 16 июня, обещают и вовсе около 25°С тепла. К середине следующей недели, правда, станет немного прохладнее (около +20°С) и вернутся кратковременные дожди.

С 19-го (четверг) снова должно похолодать – до 17°С тепла будет в среднем днем в Минске.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Фронтовые сводки российского тыла
Фронтовые сводки российского тыла Владимир Халип
Зачем Кремль раздувает скандал
Зачем Кремль раздувает скандал Иван Яковина
Слабый ответ Путина
Слабый ответ Путина Павел Баев
Так чем болен Лукашенко?
Так чем болен Лукашенко? Ирина Маковецкая