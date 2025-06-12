Теплая погода наконец-то идет в Беларусь 12.06.2025, 10:35

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Синоптики порадовали белорусов.

Долгожданное тепло наконец-то идет в Беларусь, подождать осталось совсем чуть-чуть сообщают синоптики в Telegram-канале «Надвор`е».

Правда, прятать зонты и дождевики еще рано.

После дождливой пятницы, 13 июня, (по прогнозам именно так и должно быть) в субботу небо окажется безоблачным. Например, впервые на этой неделе можно будет выпустить детей на улицу в майках.

«Температура воздуха повысится до +22..+24°С. Наиболее теплыми днями будут понедельник и вторник следующей недели: +24..+28°С, но местами временами кратковременные ливневые дожди», – прогнозируют синоптики.

В субботу, 14 июня, столбики термометров поднимутся до 22°С. В воскресенье, 15 июня, еще теплее – +24°С. А это значит, можно смело планировать вылазку на пляж или на какой-нибудь фестиваль.

В понедельник, 16 июня, обещают и вовсе около 25°С тепла. К середине следующей недели, правда, станет немного прохладнее (около +20°С) и вернутся кратковременные дожди.

С 19-го (четверг) снова должно похолодать – до 17°С тепла будет в среднем днем в Минске.

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